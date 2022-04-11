وناس يستعد للعودة إلى التدريبات ويقترب من الرحيل عن نابولي

بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة

يستعد الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي إلى العودة إلى التدريبات الجماعية للنادي الإيطالي بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة عضلية في الفخذ، أبعدته عن فريق الجنوب الإيطالي منذ بداية 13 مارس الماضي، لتزيد من متاعب الجناح الجزائري الذي عانى كثيرا من كابوس الإصابة هذا الموسم.

ولم يشارك وناس للمرة الخامسة على التوالي في مباريات نابولي بالدوري الإيطالي، بعد أن غاب عن مواجهة فريقه وفيورنتينا، الأحد الماضي، في الجولة 32 من الدوري الإيطالي، والتي خسرها زملاء الدولي الجزائري على ملعبهم بشكل مفاجئ بنتيجة (2-3)، وفوّت عليهم فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وتعزيز حظوظهم في التتويج باللقب، ويتصدر نادي ميلان بقيادة بن ناصر الكالتشيو برصيد 68 نقطة، وبفارق نقطتين عن نابولي وأنتر.

وقال موقع “أرينا نابولي” المختص في متابعة أخبار نادي الجنوب الإيطالي، إن الدولي الجزائري تعافى من الإصابة التي عانى منها في الفترة السابقة، وهو مرشح للعودة إلى تدريبات النادي هذا الأسبوع دون تحديد موعد جاهزيته للعودة إلى المشاركة في المباريات، في وقت يرى فيه، المحللون، بأن مهمة آدم وناس ستكون صعبة جدّا في الحصول على فرصة للمشاركة أساسيا في حسابات لوتشيانو سباليتي مع تبقي جولات معدودة فقط عن نهاية الموسم، واكتفى آدم وناس بالمشاركة في 61 دقيقة فقط في مباريات الدوري الإيطالي منذ بداية العام الجاري، موزعة على أربع مباريات كانت أمام انتر وكالياري ولازيو شهر فيفري، وأمام ميلان بداية شهر مارس، في حين غاب عن ثماني مباريات كاملة بسبب معاناته من مخلفات الإصابة بفيروس كورونا مع “الخضر” في “كان الكاميرون” والإصابة.

ويصف الكثير من المتابعين لاعب نادي بوردو الفرنسي السابق باللاعب غير المحظوظ بسبب معاناته المتكررة من كابوس الإصابات، وفي الوقت غير المناسب والمتزامن مع حصوله على فرصة اللعب بانتظام في كل مرة، كما ترشحه وسائل الإعلام الإيطالية للرحيل عن نابولي الصيف المقبل من أجل الحصول على فرصة اللعب أساسيا في فريق آخر بعد أن تأكد بأن بقاءه مع نابولي لن يفيده من الناحية الفنية، وهو الذي قرر الموسم الماضي البقاء في آخر لحظة بعد الضمانات التي قدمها له المدرب لوتشيانو سباليتي، لكن الأخير لم يلتزم بها بدليل أنه كان يعتمد على وناس كبديل في أفضل الأحوال.