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رياضة

وناس يشارك بديلا ويطمئن.. وغولام يلازم دكة البدلاء

سليم.ع
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وناس يشارك بديلا ويطمئن.. وغولام يلازم دكة البدلاء
أرشيف
ادم وناس

شارك الدولي الجزائري ادم وناس أمسية السبت، مع ناديه نابولي، بعد غياب دام أكثر من شهر، عن الميادين بسبب المتاعب الصحية التي كان يعاني منها..
ودخل وناس بديلا في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه نابولي أمام إنتر ميلان التي انتهت على نتيجة التعادل بهدف لمثله.
وجاءت الدقائق التي لعبها مهاجم “الخضر”، لتؤكد تعافيه تماما، وتواجده في أحسن أحواله، وهو الأمر الذي دون شك يريح الناخب الوطني جمال بلماضي، قبل المباراة الفاصلة المرتقبة أمام الكاميرون شهر مارس المقبل.
وعلى عكس وناس الذي شارك بديلا، اكتفى المدافع فوزي غولام بالجلوس على دكة البدلاء في مباراة إنتر، خلافا للمباراة السابقة أمام فينيزيا التي دخل خلالها بديلا في المرحلة الثانية.

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