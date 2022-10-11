وناس يصف محرز بـ”القدوة”

قال النجم الجزائري لنادي ليل الفرنسي، آدم وناس، أن زميله في المنتخب الوطني، رياض محرز، بمثابة “قدوة” بالنسبة له، معتبرا بأنه تعلم منه الكثير.

وأكد وناس في تصريحات صحفية “كنت محظوظا جدا بمزاملة رياض محرز في المنتخب الوطني، لقد شاهدت ما يفعله في التدريبات إنه قدوة بالنسبة لي”.

إلى جانب تأثره برياض محرز، كشف اللاعب السابق لنابولي الإيطالي أنه من عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلا: “في صغري كنت أحب رونالدو وطريقة لعبه عندما كان في مانشستر يونايتد”، مضيفا “لقد تعلمت منه الكثير إضافة إلى نيمار الذي أحب طريقة لعبه أيضا”.