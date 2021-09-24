وناس يعاني مع نابولي وينتظر فرصته مع سباليتي

لعب 10 دقائق فقط في لقاء سمبدوريا

ينتظر الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي فرصته للمشاركة أساسيا مع متصدر الدوري الإيطالي، لتأكيد المستويات الجيّدة التي قدمها في دور البديل الذهبي لحد الآن، والإشادة الواسعة التي حظي بها من طرف الجماهير ووسائل الإعلام الإيطالية.

واكتفى وناس لحد الساعة بالمشاركة في خمس مباريات فقط كبديل، أربع مباريات في الدوري الإيطالي وواحدة في دوري أبطال أوروبا، ترك خلالها انطباعا جيّدا رغم مشاركته لدقائق معدودة فقط، أخرها كان، الخميس، عندما شارك لمدة 10 دقائق فقط في مباراة سمبدوريا في الجولة الخامسة من الكالتشيو، والتي فاز فيها نابولي برباعية نظيفة معززا صدارته بالعلامة الكاملة، أي 15 نقطة في خمس جولات.

من جهة أخرى، قال وناس في تصريحات إعلامية، ردا على سؤال متعلق بمشاركته كبديل مع نادي نابولي ونجاحه في تغيير مجريات اللقاءات في عديد المرات: “أنا أحاول تقديم أفضل ما لدي في كل مرة يُقرر فيها الجهاز الفني منحي الفُرصة”، وتابع: “أنا مستعد في أي لحظة لدخول المُباريات”، وناس حرص على توجيه رسالة مشفرة لمدربه لوتشيانو سباليتي، عندما صرح: “أنا أبذل قصارى جهدي خلال كل دقيقة يقدمها لي المدرب فوق الملعب”، قبل أن يؤكد: “وفي اليوم الذي سيقرر فيه الاعتماد عليّ أساسيا فسأكون جاهزا”، وهي الفرصة التي لم يحصل عليها الجناح الطائر لمنتخب الجزائر لحد الساعة، رغم أن المدرب سباليتي هو من كان أصر على بقائه في النادي الصيف الماضي.