وناس يغيب عن لقاءي أوغندا وتنزانيا ويورط بلماضي

بسبب معاناته من إصابة عضلية

انضم الدولي الجزائري مهاجم نابولي الإيطالي، آدم وناس، إلى قائمة اللاعبين المعنيين بالغياب عن مواجهتي “الخضر” أمام أوغندا وتنزانيا ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2023، بسبب معاناته إصابة، الأمر الذي سيضع المدرب جمال بلماضي في ورطة، في ظل كثرة الغيابات ومعاناة العديد من المهاجمين من نقص المنافسة، على غرار سليماني وبن يطو وبغداد بونجاح.

لا يزال النحس يطارد وناس مع المنتخب الوطني فبعد معاناته من فيروس “كورونا” وعدم خوض أي مواجهة مع كتيبة “المحاربين” في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي أقيمت بالكاميرون، رغم حضوره تربص الدوحة وخوضه اللقاء الودي أمام غانا، وبعدها تعرض لإصابة حرمته من المشاركة في لقاء السد المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، أمام الكاميرون في مارس الماضي، ها هو الآن يتعرض لإصابة جديدة على مستوى العضلة المقربة، ستبعده عن تربص المنتخب الوطني في جوان القادم تحسبا لمواجهتي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات “كان” 2023، أمام أوغندا بملعب وهران الجديد يوم 4 جوان القادم، قبل التنقل 4 أيام بذلك إلى العاصمة دار السلام لمواجهة المنتخب التنزاني.

وغاب وناس عن تشكيلة نابولي التي واجهت سبيزيا الأحد، في ختام مباريات الدوري الايطالي، في وقت سيكون اللاعب السابق لنيس الفرنسي بحاجة للراحة لمدة 10 أيام على الأقل، وهو ما يعني أنه لن يتواجد بالتربص المقبل للمنتخب الوطني بنسبة كبيرة، خاصة وأن إصابات العضلة المقربة حساسة وتتطلب راحة تامة.

وسيكون وناس مجبرا على الانتظار قبل العودة مجددا إلى صفوف “الخضر” في الفترة المقبلة، خاصة وأن المدرب بلماضي، في حاجة إلى خدماته مستقبلا، رغم رغبته في تغيير التشكيلة من خلال ضخ دماء جديدة لخلق المنافسة وسط المجموعة.