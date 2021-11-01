وناس يقترب من العودة وسيحسم مستقبله مع نابولي

الدولي الجزائري لم ينس بوردو فريقه السابق

يتواصل غياب الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي عن الملاعب منذ يوم 30 سبتمبر الماضي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفخذ، ما أدى إلى تضييعه ست مباريات كاملة مع النادي الإيطالي، فضلا عن تخلفه عن تربص “الخضر” بداية الشهر الجاري ومباراة النيجر المزدوجة في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

ويخضع آدم وناس لبرنامج علاج وتأهيل منذ بداية الشهر الجاري ولم يتحدد موعد عودته إلى المنافسة بصفة رسمية، حيث يتوقع أن يشارك في التدريبات الجماعية لنادي نابولي خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل فصل المدرب لوتشيانو سباليتي في موعد عودته إلى حساباته الفنية، وبما أن آدم وناس لم يستدع للمشاركة في مباراة نابولي وسالرنيتانا، الأحد الماضي، في الجولة 11 من الدوري الإيطالي بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة (نابولي فاز بهدف دون رد)، استغل تواجده في المنزل لمتابعة مباراة فريقه السابق نادي بوردو الفرنسي أمام نادي ريمس في الجولة 12 من الدوري الفرنسي، والتي فاز بها بوردو بثلاثة أهداف لهدفين، ليتنفس قليلا بسبب بدايته الصعبة في “الليغ 1″، بدليل تسجيله لفوزين فقط في 12 مباراة.

وفي نفس السياق، نشر وناس صورة له وهو يتابع المباراة في حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “انستغرام”، وهي الخطوة التي تناقلتها وسائل الإعلام الإيطالية التي نشرت الخبر، الذي خلف الكثير من التعليقات، وعلى رأسها الحديث عن اشتياق الجزائري وناس إلى فريقه السابق والدوري الفرنسي، إلى درجة التكهن بإمكانية عودته إلى “الليغ 1” خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة، وبغض النظر عن تعرضه للإصابة وابتعاده عن الملاعب للمباراة السادسة على التوالي، فإن آدم وناس غير راض عن وضعيته في نادي نابولي لأنه لم يشارك إلا لدقائق معدودة قبل تعرضه للإصابة، رغم أنه قرر البقاء في الفريق بضغط من المدرب لوتشيانو سباليتي، الذي وعده بمنحه الفرصة للتألق واللعب باستمرار.

وكان سباليتي أخلف بوعده، الأمر الذي جعل وناس يفكر في تغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وهو الذي يبحث عن فرصة اللعب بانتظام واستعادة مكانته في المنتخب الوطني، التي قد يضيعها إن واصل على هذا المنوال، خاصة في حال تأهل “محاربي الصحراء” إلى كأس العالم 2022 بقطر.