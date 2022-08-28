وناس يقرر البقاء في نابولي والرحيل مجانا الموسم المقبل

رغم العروض العديدة التي وصلته خلال هذا الميركاتو

قال موقع “كلوب دوريا 46” الإيطالي المختص في متابعة أخبار نادي سمبدوريا، إن الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي غير متحمس للانضمام إلى نادي سمبدوريا قبل غلق سوق التحويلات الصيفية الحالية، مشيرا إلى أنه يفضل البقاء مع نادي نابولي رغم عدم تمتعه بصفة اللاعب الأساسي في حسابات المدير الفني لوتشيانو سباليتي.

وتواجد وناس (26 عاما) منذ نهاية الموسم الماضي على رادار العديد من الأندية الإيطالية والتركية والفرنسية، لكن من دون تقدم واضح في المفاوضات أو تجسيدها على أرض الواقع، في ظل تضارب رغبتي اللاعب وإدارة نابولي ما بين الرحيل والبقاء، وهوية النادي المرشح للحصول على خدمات وناس، الذي سيكون في وضعية لاعب حر الصيف المقبل.

إلى ذلك، أكد الموقع الإيطالي في تقرير له عن نجم نادي نيس الفرنسي السابق: “آدم وناس هو أحد الأهداف التي يحاول سمبدوريا إقناعها بمزيد من الإصرار. يحتاج المدرب ماركو جيامباولو إلى تعزيز صفوف الفريق”، وتابع: “لكن لا يبدو أن الدولي الجزائري يفكر كثيرًا في هذا الأمر، بل على العكس من ذلك يبدو أنه مركز تماما مع نابولي ومتحمس للاستحقاقات التي تنتظره”، وأضاف: “وعلى وجه الخصوص لا يطيق وناس الانتظار لبدء مغامرة دوري أبطال أوروبا مع نابولي”، مستدلا في ذلك على نشر الدولي الجزائري، لستوري على حسابه الرسمي في “انستغرام” يُذكر فيها بالمجموعة التي سيلعب فيها فريقه بالمسابقة الأوروبية الأغلى، ويلعب نابولي في مجموعة نارية تضم ليفربول الإنجليزي وأجاكس أمستردام الهولندي وغلاسكو رانجرس الأسكتلندي، وعلق ذات المصدر على ذلك، قائلا: “تلك الأندية تمثل تحديا كبيرا له إلى درجة أن هدف سمبدوريا يتوق إلى القتال على مكانه في نابولي”.

وكان آدم وناس (25 عاما) انضم إلى نادي نابولي صيف عام 2017 بعقد يمتد إلى غاية شهر جوان عام 2022، قبل أن يمدده عام 2021 بعام إضافي (إلى صيف عام 2023)، ولم تكن تجربة وناس مع نابولي مثالية، حيث غادر الفريق في العديد من المرات للعب مع أندية أخرى بنظام الإعارة، في صورة نيس الفرنسي وكاغلياري وكروتوني الإيطاليين.