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رياضة
بعد غيابه لأكثر من شهر

وناس ينضم إلى التدريبات الجماعية لنابولي

سمير حمزة
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وناس ينضم إلى التدريبات الجماعية لنابولي

انضم الأربعاء، الدولي الجزائري، أدم وناس، إلى التدريبات الجماعية لناديه نابولي الإيطالي، في خطوة تؤكد تعافيه التام من الإصابة التي كان يعاني منها، والتي كانت أبعدته عن الميادين لأكثر من شهر.

وحسب ما أعلن عنه النادي الإيطالي في موقعه الرسمي، فإن وناس شارك في كل الحصة التدريبية للفريق الذي يستعد للمواجهة المرتقبة أمام نادي روما، المقررة الإثنين القادم.

ولم يكن الدولي الجزائري محظوظا كثيرا هذا الموسم بسبب لعنة الإصابات التي طاردته في الفترة الأخيرة، التي حرمته من المشاركة مع المنتخب الوطني في “كان” الكاميرون، ثم بعدها في اللقاء الفاصل أمام الكاميرون.

وبسبب إصاباته المتكررة، فإن أدم وناس لا يملك في رصيده مع نابولي سوى 434 دقيقة كوقت لعب، ( 306 دقيقة في البطولة و128 دقيقة في منافسة أوروبا ليغ)، وهو ما جعله يغيب لحد الآن عن 16 مباراة مع نابولي.

وبالرغم من اللقاءات القليلة التي شارك فيها هذا الموسم مع نابولي، إلا أن مهاجم الخضر ترك انطباعا حسنا من خلال تقديمه مستويات مميزة.

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