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الجزائر

وهران: إخماد حريق نشب في مسكن بعمارة من 9 طوابق (صور)

الشروق أونلاين
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وهران: إخماد حريق نشب في مسكن بعمارة من 9 طوابق (صور)
ح.م
جانب من عملية الإخماد

تمكنت مصالح الحماية المدنية يوم الأربعاء، من إخماد حريق نشب في مسكن بالطابق الثامن من عمارة تتكوّن من 9 طوابق في ولاية وهران.

الحريق وقع في حدود الساعة 14:09 ظهرا، بشقّة سكنية في حي سكنات عدل المسمى “الحاسي” في بلدية ودائرة وهران.

وقالت مصالح الحماية المدنية في بيان إن “التدخل السريع والفعال لأعوانها لإخماد الحريق، حال دون انتشاره إلى باقي العمارة، والعمارات المجاورة”.

ولم تسجّل أي خسائر بشرية جراء هذا الحريق، حسب ما أفاد به ذات البيان. الذي أرفق بصور تظهر حجم الخسائر التي ألحقها الحريق بالبناية.

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