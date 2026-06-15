وهران: الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 48 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخارجي حاسي بونيف لأمن وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في ترويج المخدرات، مع حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج بلغت 48 كيلوغراما.

وحسب بيان لمصالح شرطة وهران فإن وقائع القضية تعود إلى معلومات دقيقة استغلتها المصالح الأمنية حول نشاط مشبوه لأفراد يشتبه في تورطهم في الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وأسفرت المرحلة الأولى من العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص وضبط كمية المخدرات المحجوزة التي كانت مخبأة بإحكام داخل إحدى المزارع الواقعة بإقليم الاختصاص. كما قادت التحقيقات المتواصلة إلى تحديد هوية باقي أفراد الشبكة، ليتم توقيف أربعة مشتبه فيهم آخرين، من بينهم امرأة.

كما أسفرت العملية الأمنية عن حجز مبلغ مالي قدره 118 مليون سنتيم يُرجح أنه من عائدات النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى حجز خمس مركبات سياحية استُخدمت في تنقلات أفراد الشبكة، واسترجاع 13 هاتفا نقالا من مختلف الأنواع.