وهران: الدرك الوطني يحجز قنطارين من الكيف المعالج قادمة من المغرب

تمكنت فرقة الأمن والتحري التابعة للدرك الوطني في بطيوة بولاية وهران، الثلاثاء، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط عبر عدة ولايات، مختصة في تهريب المخدرات، حيث أسفرت العملية عن حجز أكثر من قنطارين من الكيف المعالج.

وحسب بيان صادر عن مصالح الدرك الوطني، فإن العملية جرت في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة، مشيرة إلى أن هذه الشبكة تشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني ولصحة المواطنين.

وتعود بداية العملية إلى استغلال معلومات أمنية حصل عليها أفراد الفرقة، تفيد بمحاولة تمرير شحنة من المخدرات على متن جرار طريقي. وعليه، تم تكثيف التحريات ووضع خطة محكمة أدت إلى توقيف الجرار وسائقه. وبعد تفتيش المقطورة، تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات مخبأة بإحكام.

وتمكنت فرقة الأمن من تحديد باقي أفراد الشبكة بعد مواصلة التحقيقات وتنشيط عنصر الاستعلام، ليتم توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و41 سنة، بينهم 3 مسبوقين قضائيًا.

وأسفرت العملية عن حجز 2 قنطار و25 كيلوغرامًا من الكيف المعالج، تقدر قيمتها المالية بـ 11 مليار و260 مليون سنتيم. كما تم حجز جرار طريقي، وثائق إدارية مزورة، مبلغ مالي قدره 73,500 دج، بالإضافة إلى هواتف نقالة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو، حيث تم توجيه لهم تهم الحيازة والنقل والتخزين والشراء بقصد البيع لمواد مخدرة ضمن جماعة إجرامية منظمة. كما وجهت لهم تهم تهريب المخدرات باستخدام وسائل نقل، وتزوير المركبات والوثائق الإدارية، وتبييض الأموال.