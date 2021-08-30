وهران: انقطاع الكهرباء في عدة أحياء إثر اعتداءات على الشبكة

شهدت عدة أحياء بضواحي وهران تذبذبًا في توزيع الكهرباء بسبب تعرض الشبكة الكهربائية ومنشآت شركة الكهرباء والغاز نهاية الأسبوع الأخير لاعتداءات وتخريب من طرف عصابات مختصة في سرقة النحاس.

وأوضحت مديرية شركة الكهرباء والغاز “سونلغاز” بالسانية، في بيان لها، أنّ عدة انقطاعات في توزيع الكهرباء سجلت بوادي تليلات يوم الجمعة بسبب سرقة محولين كهربائيين بمنطقة البرية وحاسي بونيف، حيث قام المخربون بكسرها والاستيلاء على النحاس الموجود فيها، وجرى إبراز أنّ المحوّلين تمّ وضعهما مؤخرا بعد سرقة المحولات القديمة.

وفي حي الصباح، قامت جماعة أخرى من المخربين باقتحام محول كهربائي أرضي بعد منتصف الليل وتوقيف توزيع الطاقة على أكثر من 500 زبون بالحي ذاته، فضلاً عن حي الأمير عبد القادر، غير أنّ محاولة السرقة باءت بالفشل بعد تفطن أعوان من الشركة وتدخلهم في الوقت المناسب.

وأفيد أنّ مخربين آخرين قاموا بانتزاع كابلين اثنين على مستوى الطريق المؤدي إلى بلدية حاسي بونيف، مما أدى الى احتراق كوابل التوتر المتوسط، وقد تدخل على إثرها أعوان مقاطعة توزيع الكهرباء السانية لتزويد الزبائن بالطاقة من مركز توزيع آخر.

وأشار البيان إلى أنّ سرقة المحولات خطيرة جدًا، خاصة وأنها غالبا ما تكون تحت توتر كهربائي متوسط من شأنه التسبب في حوادث مميتة، وطالبت مديرية توزيع الكهرباء السانية كافة المواطنين بضرورة التبليغ عن أي مشتبه به في سرقة المحولات والكوابل الكهربائية وذلك بالاتصال مباشرة بمصالح الأمن ومديرية توزيع الكهرباء.