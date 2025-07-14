وهران: بدء المرحلة الثالثة لإسكان متضرري انزلاق التربة بحي الصنوبر

انطلقت صباح اليوم الإثنين، المرحلة الثالثة من عملية إعادة إسكان العائلات المتضررة جراء انزلاق التربة بأرض شباط في حي الصنوبر، وذلك تنفيذًا لتعليمات والي ولاية وهران، سمير شيباني.

وحسب بيان لولاية وهران، فإنه تم ترحيل السكان إلى سكنات عمومية إيجارية جديدة بموقع 2000 مسكن بوادي تليلات.

وتوفر هذه السكنات الجديدة كافة الشروط الضرورية للحياة الكريمة، بما يضمن استقرار العائلات في بيئة آمنة ومهيأة.

وقد سخّرت السلطات المحلية والأمنية جميع الوسائل البشرية والمادية لضمان نجاح العملية في ظروف منظمة وسلسة، في إطار حرص الولاية على التكفل الفعلي بالأسر المتضررة وتحقيق العدالة الاجتماعية.