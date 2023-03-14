وهران تستعد لإنجاز أكبر متحف للأمير عبد القادر

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

كشف، نهار الاثنين، والي وهران سعيد سعيود في الدورة الربيعية العادية للمجلس الشعبي الولائي، أن مصالحه تشتغل بالتعاون مع المجلس الوطني للمهندسين المعماريين وأساتذة وباحثين في جامعة وهران، على ملف ضخم جدا، يخص وضع تصاميم ودراسات معمارية مؤهلة لإنجاز متحف ضخم في جبل مرجاجو بأعالي مدينة وهران، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يتابع الملف شخصيا، ويحظى بدعم كبير منه، لأهمية وثقل المشروع الذي جاء ليخلد إسم وشخصية كبيرة في تاريخ الجزائر.

وقال والي وهران في كلمة افتتاح الدورة، “إن المشروع في بداية مراحله بإعداد الدراسات المعمارية المناسبة، والتي ستكون مميزة جدا عن باقي الدراسات الأخرى، وذلك بمتابعة حثيثة للسلطات العليا للبلاد لهذا الإنجاز المرتقب في جبل مرجاجو الشامخ، المعروف بارتفاع 429.3 م على سطح البحر.

وذهب سعيود إلى القول: إن الرئيس يريد من متحف “الأمير عبد القادر بن محي الدين” المعروف بـ “عبد القادر الجزائري”، أن يكون ضخما جدا يليق بسمعة وتاريخ هذا القائد السياسي والعسكري المجاهد الذي عرف بمقاومته للاحتلال الفرنسي للجزائر.

وحرص الوالي على التأكيد بأن المتحف سيكون علامة فارقة في الإنجازات الكبيرة في هذا المجال من حيث التصميم والتخطيط بمقاييس عالمية وعالية الجودة، والمتابعة المستمرة، مبرزا أن المتحف سيكون بيد مؤسسة إنجاز مؤهلة للإشراف على هكذا مشاريع ضخمة.

في سياق حديثه عن هذا المشروع الضخم الذي لا يزال قيد الدراسة، أكد ذات المسؤول أن هناك زيارة منتظرة في قادم الأيام لوزيرة الثقافة إلى وهران للوقوف على جوانب مهمة تخص هذا المكسب المتوقع في قمة جبل مرجاجو الشهيرة، كما ستقف على كثير من الكنوز التاريخية في وهران التي تحتاج إلى ترميم لصيانة الذاكرة الجماعية، ونشر الوعي، وإبراز الخصوصيات الثقافية للجزائر وخاصة وهران، على غرار سانتا كروز الواقعة على هضبة جبل مرجاجو المطل على ساحل مدينة وهران ومتحف أحمد زبانة وقصر الباي وعدة أحياء عريقة تخلد تاريخ وهران، على غرار سيدي هواري الواقع على سفح جبل مرجاجو، على طول رأس العين غرب وهران.