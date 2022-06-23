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المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
ملتميديا
وهران تستعد لاستقبال ضيوفها
الشروق أونلاين
2022/06/23
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