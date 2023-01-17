وهران تستعيد الفرجة والمتعة بمناسبة “الشان”

بعد العاصمة وعنابة وقسنطينة

بعد العاصمة وعنابة وقسنطينة جاء الدور على وهران لتحتفل بمناسبة الطبعة السابعة لبطولة إفريقيا للأمم (شان 2022) للاعبي كرة القدم المحليين.

واستعاد ملعب ميلود هدفي الذي تم تدشينه خلال فصل الصيف الماضي أيام قليلة قبل انطلاق الألعاب المتوسطية والمتعود على احتضان التظاهرات الكروية الكبيرة استعاد سهرة الإثنين أجواء الفرحة والمنافسة أشهر قليلة بعد احتضانه للقاء الودي بين المنتخب الوطني ونظيره من نيجريا شهر نوفمبر الماضي.

ورغم أن المدرجات بهذا الهيكل الرياضي التي تصل طاقتها إلى 40 ألف متفرج لم تمتلئ عن أخرها بمناسبة لقاء مالي وأنغولا إلا أن الأجواء الاحتفالية كانت حاضرة وسط المدرجات.

وشكل الطلبة المسجلين بمختلف جامعات الوطن أغلبية المناصرين للفرق الأربعة المعنية بالمقابلات الأولى التي سيحتضنها ملعب ميلود هدفي بوهران وهي مالي وأنغولا والكاميرون والكونغو، وطبع هولاء المناصرين الأجواء الاحتفالية بالملعب ومحيطه بطابع خاص.

وبلغت الأجواء الاحتفالية قمتها خلال المقابلة الثانية التي بدأت على الساعة الثامنة والتي جمعت فريقي الكاميرون والكونغو التي شاهدها عدد أكبر من المناصرين مقارنة بالمقابلة الأولى التي جمعت فريقي مالي وأنغولا التي انطلقت على الساعة الخامسة مساء.

وعلى غرار الأجواء الاحتفالية الساخنة التي شهدتها الملاعب الثلاثة الأخرى التي احتضنت المنافسات خلال الأيام الثلاثة الأولى من التظاهرة الرياضية كانت الأجواء بملعب وهران أيضا مفعمة بالحماس والحيوية تحت أنظار ضيوف المدينة وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق ونظيره المالي موسى أتاهار إضافة إلى السلطات المحلية التي سخرت كل الإمكانيات لضمان نجاح هذه التظاهرة.

وتحتضن مدينة وهران 10 مقابلات ضمن بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين من ضمن 32 مقابلة ضمن هذه لقاءات هذه البطولة القارية.