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وهران تستقبل شخصيات وأكاديميين ومؤثرين عرب

الشروق أونلاين
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وهران تستقبل شخصيات وأكاديميين ومؤثرين عرب
أرشيف
مدينة وهران

تستقبل وهران، السبت، شخصيات وأكاديمين ومؤثرين عرب ضمن فعاليات منتدى “تواصل الأجيال” لدعم العمل العربي المشترك”، المنظم من قبل المرصد الوطني للمجتمع المدني.

وأفاد بيان للمرصد أن الحدث يهدف لجمع رواد العمل  الجمعوي في الوطن العربي لتبادل الرؤى و تقاسم الخبرات وذلك في الفترة الممتدة من 10 إلى 15 سبتمبر 2022 بوهران.

وأضاف البيان أن المنتدى سيعرف مشاركة ممثلين من مختلف فعاليات المجتمع المدني، من بينهم ناشطون جمعويون، شخصيات وكفاءات، باحثون، أكاديميون وخبراء،مسؤولون سامون سابقون، ومثقفون بغية توطيد دعائم التضامن العربي وتعزيز التّــواصل بين الأجيال، وبلورة تصوّر لدعم العمل العربي المشترك.

ويناقش المنتدى مسيرة العمل العربي المشترك، دور المجتمع المدني العربي في مواجهة تأثيرات التحديات الدولية على العالم العربي.

بالإضافة إلى إحياء الذاكرة والتواصل بين الأجيال خدمة للعمل العربي المشترك وسبل تفعيل مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

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