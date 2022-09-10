وهران تستقبل شخصيات وأكاديميين ومؤثرين عرب
تستقبل وهران، السبت، شخصيات وأكاديمين ومؤثرين عرب ضمن فعاليات منتدى “تواصل الأجيال” لدعم العمل العربي المشترك”، المنظم من قبل المرصد الوطني للمجتمع المدني.
وأفاد بيان للمرصد أن الحدث يهدف لجمع رواد العمل الجمعوي في الوطن العربي لتبادل الرؤى و تقاسم الخبرات وذلك في الفترة الممتدة من 10 إلى 15 سبتمبر 2022 بوهران.
الحمد لله رب العالمين وصلنا #الجزائر 🇩🇿 الحبيبة بالسلامة للمشاركة في #منتدى_تواصل_الأجيال المقام بمدينة #وهران وشكراً للمرصد الوطني للمجتمع المدني الجزائري على حسن الاستقبال وسعدت في أول لقاء أن التقي بالأستاذ الدكتور مصطفى نويصر أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر#الكويت 🇰🇼#Algeria pic.twitter.com/1X7tKR6e2Q
— د. عايد الجريّد (@DrAyedAljuraid) September 9, 2022
وأضاف البيان أن المنتدى سيعرف مشاركة ممثلين من مختلف فعاليات المجتمع المدني، من بينهم ناشطون جمعويون، شخصيات وكفاءات، باحثون، أكاديميون وخبراء،مسؤولون سامون سابقون، ومثقفون بغية توطيد دعائم التضامن العربي وتعزيز التّــواصل بين الأجيال، وبلورة تصوّر لدعم العمل العربي المشترك.
الحمد لله رب العالمين وصلنا #الجزائر 🇩🇿 الحبيبة بالسلامة للمشاركة في #منتدى_تواصل_الأجيال ودوره في دعم العمل العربي المشترك المقام بمدينة #وهران وشكراً للمرصد الوطني للمجتمع المدني الجزائري على حسن الإستقبال وكرم الضيافة #ليبيا 🇱🇾#Algeria pic.twitter.com/eds695LfQN
— أحمد حمزة Ahmed Hamza (@Ahmedhkhamzagm1) September 9, 2022
ويناقش المنتدى مسيرة العمل العربي المشترك، دور المجتمع المدني العربي في مواجهة تأثيرات التحديات الدولية على العالم العربي.
بالإضافة إلى إحياء الذاكرة والتواصل بين الأجيال خدمة للعمل العربي المشترك وسبل تفعيل مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.