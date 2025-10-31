وهران تفتتح الطبعة الـ13 لمهرجان الفيلم العربي بتكريم نجوم كبار

افتتحت سهرة الخميس بعاصمة غرب البلاد، فعاليات الطبعة الـ 13 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، بمشاركة زهاء 63 فيلما من مختلف البلدان العربية.

وقد شهدت مراسم افتتاح هذا الحدث السينمائي، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات لفندق “الميريديان” بتقديم كلمة مصورة لوزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، وهذا بحضور السلطات المحلية وكوكبة من النجوم السينمائية الجزائرية والعربية والعالمية فضلا عن شخصيات ثقافية.

وتميز حفل انطلاق التظاهرة، المنظمة تحت رعاية وزارة الثقافة و الفنون، بتكريم الممثل السوري العالمي غسان مسعود والنجمة المصرية نادية الجندي والمخرج الجزائري العالمي رشيد بوشارب، وذلك تقديرا لمسيرتهم الفنية الثرية وعرفان لمساهمتهم البارزة في إثراء مشهد السينما العربية.

ويشارك في منافسة الطبعة الثالثة عشر للمهرجان التي تتواصل إلى غاية 5 نوفمبر القادم، 34 عملا يتوزع على فئات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية الطويلة، تحت اشرف لجان تحكيم تضم أسماء بارزة في عالم السينما.

وما يميز هذه الطبعة المنظمة بدعم من ولاية وهران أنها تتزامن مع الذكرى الـ71 للاندلاع ثورة التحرير المظفرة حيث تم برمجة فليمين وهما “زيغود يوسف” من إخراج مؤنس خمار الذي سيحضر مع طاقم هذا العمل و”عشاق الجزائر ” لمخرجه محمد شرف الدين قتيتة.

كما تم استحداث فقرات جديدة تتمثل في “البيئة” و”وهران في قلب إفريقيا” ووقفة خاصة بالمخرج الراحل فاروق بلوفة صاحب فيلم “نهلة” التي ستعرض نسخته المجددة بالإضافة إلى عروض أخرى تدخل في خانة تحت عنوان ” فلسطين للأبد” تضمانا مع الشعب الفلسطيني و”البساط الأحمر” و”بانوراما سينما الجزائر” و”وقت الجزائر”.

ويتضمن البرنامج أيضا إقامة ورشات “ماستر كلاس” في الإخراج والتركيب وأخرى في التكوين في مجال كتابة السيناريو وسينما الموبايل بالشراكة مع معهد “الجزيرة” للإعلام، وفق محافظة المهرجان.