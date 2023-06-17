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الجزائر

وهران تفتتح موسم الاصطياف من شاطئ مداغ

الشروق أونلاين
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وهران تفتتح موسم الاصطياف من شاطئ مداغ
ح.م
شاطئ مداغ

أشرف والي وهران السعيد سعيود يوم السبت، على افتتاح موسم الاصطياف لسنة 2023، بشاطئ مداغ ببلدية عين الكرمة في بوتليليس.

ونظمت مديريتا السياحة والصناعة التقليدية، والشباب والرياضة بهذه المناسبة، معرضا لمختلف البرامج المسطرة لإنجاح موسم الاصطياف في وهران.

كما قامت ذات المصالح بتنظيم موكب من العروض الثقافية والرياضية أمام الوالي والوفد المرافق له في هذه المراسم.

ويفصل شاطئ مداغ بين ولايتي وهران وعين تيموشنت، وهو يمنح لزائريه مناظر طبيعية خلابة تجمع بين مياه البحر وأشجار الغابة المجاورة والجبال الصخرية.

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