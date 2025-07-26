وهران: تفكيك شبكة إجرامية وحجز 18 كلغ من الكوكايين

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة SRLCO بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود ينطلق نشاطها من المغرب.

ومكنت العملية من ضبط كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” قدر وزنها بـ18.048 كلغ وتوقيف 7 أشخاص بالإضافة إلى استرجاع مبالغ مالية معتبرة من العائدات الإجرامية.

وتم استرجاع مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بأزيد من 05 ملايير و318 مليون سنتيم ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ37770 أورو من العائدات الإجرامية.

كما تم استرجاع 04 مركبات من مختلف الأنواع كانت تستعمل في تنفيذ الأعمال الإجرامية ودراجة مائية JET SKI ودراجة نارية إلى بندقيتي 02 صيد و113 خرطوشة عيار 12 ملم

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران