وهران: توقيف مشتبه به في قضية الفتاة المكبلة بشريط لاصق

تمكّنت مصالح الأمن بولاية وهران، من توقيف المشتبه به في قضية الفتاة التي عثر عليها مكبلة ومعصوبة العينين بشريط لاصق في حي إيسطو.

وبحسب ما أفادت شرطة وهران في بيان توضيحي، نشرته مساء الاثنين، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، فقد تمكنت مصالح أمن دائرة بئر الجير من توقيف المشتبه في القضية في ظرف قياسي.

وأضاف البيان أن التحريات المعمقة لذات العناصر أفضت إلى توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 33 سنة على مستوى ضواحي منطقة دوار بوجمعة، حيث كان على متن مركبة من نوع بيكانتو المستعملة في تحويل الضحية إلى حي إيسطو.

واستيقظ سكان حي 1063 مسكن بحي عدل بوهران، صباح الأحد، على مشهد مروع حيث عثروا على فتاة عشرينية تطلب النجدة وهي في حالة حرجة.

الضحية كانت معصوبة العينين، ومقيدة اليدين بواسطة شريط لاصق، الأمر الذي أثار حالة طوارئ بالحي السكني الهادئ، حيث سارع بعض الجيران إلى نجدتها والاتصال بالمصالح المختصة من أجل التحقيق في هذه القضية الغريبة، التي لم يسبق أن عاشها السكان من قبل.

وراجت معلومات وفرضيات كثيرة حول الفتاة التي كانت تبكي من شدة الخوف والبرد، خاصة أن من وضعها بالمجمع السكني تركها على قارعة الرصيف مع الساعات الأولى للصباح.