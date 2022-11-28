وهران: حريق بمستشفى الأطفال يتسبب في حالات اختناق

تسبب حريق نشب، الإثنين، بمستشفى كاناستال بوهران بتسجيل حالات اختناق وسط الأطفال المرضى.

وحسب الملازم الأول للحماية المدنية لوهران أوسعيد اسماعيل فقد اندلع الحريق على الساعة 11.40دقيقة بالطابق السفلي للمستشفى وبالضبط على مستوى غرفة التبريد.

وأكد المتحدث ذاته أن مصالح الحماية قامت بالسيطرة على الحريق ومنع انتشاره في الطوابق العليا للمستشفى.

وعن الخسائر المترتبة عنه، كشف الملازم الأول عن تسجيل 3 حالات اختناق وسط الأطفال المرضى وبعض الخسائر المادية خاصة في غرفة التبريد.