وهران ستحتضن 6 منتخبات افريقية خلال “شان” 2023

عملية إصلاح واسعة لأرضية ملعب ميلود هدفي

حددت قرعة كأس أمم إفريقيا للمحليين التي أقيمت ليلة السبت على مستوى “أوبرا” الجزائر الملاعب التي ستكون معنية باحتضان هذه المنافسة القارية المهمة، إذ ستنطلق فعالياتها يوم 13 جانفي المقبل ولغاية الرابع من شهر فيفري 2023 بمشاركة 18 منتخبا تم تقسيمهم على 5 مجموعات، ثلاثة منها تضم 4 منتخبات، فيما ستتواجد 3 منتخبات فقط في المجموعتين الرابعة والخامسة..

وكما هو معلوم فإن وهران تعتبر من بين أهم المدن التي تم اختيارها لاستقبال ضيوف القارة السمراء، وهذا بملعبها الجميل والجديد ميلود هدفي، وستكون الباهية هي المدينة الوحيدة التي ستحتضن مجموعتين في آن واحد، والبداية بالمجموعة الرابعة التي تضم المنتخب المالي، أنغولا، موريتانيا، وكذا المجموعة الخامسة المكونة من الكاميرون، الكونغو، النيجر، علما وأن وهران ستكون أيضا معنية بلقاءات دور ربع النهائي وحتى نصف النهائي لهذه البطولة.

وينتظر أن تخضع أرضية ميدان ملعب ميلود هدفي الجديد لعملية إصلاح كبيرة خلال الأسابيع المقبلة، حتى تكون في أفضل حالاتها قبل حلول موعد بداية الشان بعد أكثر من 3 أشهر من الآن، خاصة وأن هذه الأرضية تضررت بشكل واضح منذ إقامة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عليها في الـ25 من جوان المنصرم، وكانت بحالة متوسطة بمناسبة اللقاءين الوديين لأشبال بلماضي أمام غينيا ونيجيريا، لتزداد وضعيتها سوءا بعد المواجهة الودية الثالثة والتي خاضها المنتخب الوطني للمحليين حين استقبل شقيقه السوداني الخميس الماضي، من دون أن ننسى الحصص التدريبية اليومية التي كانت تقام عليها في ظرف وجيز، ولهذا بات لزاما على مسيري الملعب إخضاع أرضية الميدان لإعادة تهيئة واسعة بما أن هناك متسعا من الوقت للقيام بذلك، خاصة وأن وفد الكاف وخلال زيارته إلى وهران مؤخرا في إطار الوقوف على جاهزية الجزائر لاحتضان الشان كان قد أبدى إعجابه الكبير بمركب ميلود هدفي، ووصفه بالجوهرة الحقيقية، لكن في المقابل كانت هناك بعض الملاحظات حول جودة أرضية الميدان.