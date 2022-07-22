وهران ستنظّم بطولة عربية لِكرة القدم

تستعدّ مدينة وهران وملعبها الأولمبي الجديد “ميلود هدفي”، لِاحتضان تظاهرة رياضية أخرى في الأيّام القليلة المقبلة.

وكانت عاصمة الغرب الجزائري ومُركّبها الرياضي الفخم والعصري، قد احتضنت بِامتياز ألعاب البحر المتوسّط، ما بين أواخر جوان الماضي ومطلع جويلية الحالي. ثم استمرّت على هذا النّسق الإيجابي بِتنظيم البطولة العربية للسباحة، منذ الأربعاء الماضي وإلى غاية الأحد المقبل.

وستكون مدينة وهران على موعد آخر، في فترة ما بين الـ 23 من أوت والـ 7 من سبتمبر المقبلَين، لمّا تحتضن البطولة العربية أشبال (أقلّ من 17 سنة) لِكرة القدم. كما جاء ذكره والوقوف عنده، على هامش أوّل اجتماع للمكتب الفيدرالي الجديد لـ “الفاف”.

وستكون هذه المحطّة تحضيرا مُفيدا للمنتخب الوطني أشبال، ذلك أن الجزائر ستُنظّم كأس أمم إفريقيا لِهذه الفئة في أفريل 2023.