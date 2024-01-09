وهران: ضبط أزيد من 300 ألف كبسولة “بريغابالين” بشاحنة تبريد

قامت المصالح العملياتية للأمن الوطني بضبط أزيد من 300 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية و35 كلغ من القنب الهندي على مستوى ولايتي وهران والجزائر.

وأوضحت الشرطة في بيان لها أن المصالح المختصة تمكنت نهاية الأسبوع الماضي، من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين تنشطان على مستوى الجزائر ووهران.

العملية مكنت من ضبط وحجز 307 ألف كبسولة من نوع بريغابالين و35 كلغ من القنب الهندي، وتوقيف 07 أشخاص، مع حجز 08 مركبات منها شاحنتي تبريد.

ونفذت العملية الأولى المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO)، حيث تمكنت من حجز 307000 كبسولة من نوع بريغابالين كانت مموهة بإحكام داخل شاحنة تبريد، وتوقيف 04 أشخاص كان يمتد نشاطهم من مدينة حاسي مسعود إلى وهران.

فيما تمكنت بدورها المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات (SCLTIS)، من توقيف 3 أشخاص، وضبط 35 كلغ من القنب الهندي، ومبلغ مالي قدر بأكثر من 109 مليون سنتيم، مع حجز 6 مركبات منها شاحنة تبريد، كانت تستغل في نقل وتمرير المخدرات من ولاية ورقلة إلى مدينة الرويبة بالجزائر العاصمة.

وأكد بيان الشرطة أنه قد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.