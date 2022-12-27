-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

وهران: ضبط معدات طبية في محل حلاقة نسوي (صور)

جواهر الشروق
  • 53
  • 0
وهران: ضبط معدات طبية في محل حلاقة نسوي (صور)
حساب مصطفى زبدي على فيسبوك
عون من حماية المستهلك داخل محل الحلاقة بوهران

كشف مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه، عن ضبط معدات طبية في محل حلاقة نسوي بولاية وهران.

ونشر رئيس المنظمة التي رافقت الشرطة في عملية المداهمة، صورا لحقن البوتوكس، ومجموعة وسائل تستخدم في تكبير الصدر والأرداف وغيرها.

وقال زبدي: “ليست عيادة جراحية ولا حتى طبية”.

وأضاف: “أثناء مرافقة مكتب المنظمة لوهران للجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة للبلدية مع أفراد الشرطة العامة للأمن الولائي وأعوان التجارة”.

وتابع متعجبا: “هذا محل حلاقة وتجميل نسوي‼️ يتم فيه حقن البوتوكس وأخواته وأشياء أخرى”.

مقالات ذات صلة
مصر: وثيقة حول رفض الضرة وتقاسم الثروة تثير جدلا

مصر: وثيقة حول رفض الضرة وتقاسم الثروة تثير جدلا

جورجينا تهدي رونالدو أغلى سيارة في العالم.. وهذه أطرف التعليقات (فيديو)

جورجينا تهدي رونالدو أغلى سيارة في العالم.. وهذه أطرف التعليقات (فيديو)

أم وليد تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة مداخيلها من يوتيوب (فيديو)

أم وليد تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة مداخيلها من يوتيوب (فيديو)

ألمانية ترتدي الحجاب وتقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي (فيديو)

ألمانية ترتدي الحجاب وتقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي (فيديو)

بسبب “خيط الروح”.. المطربة أصالة تغضب الجزائريين

بسبب “خيط الروح”.. المطربة أصالة تغضب الجزائريين

5 عادات إيجابية عليك ممارستها بصفة يومية

5 عادات إيجابية عليك ممارستها بصفة يومية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد