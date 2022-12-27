وهران: ضبط معدات طبية في محل حلاقة نسوي (صور)

كشف مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه، عن ضبط معدات طبية في محل حلاقة نسوي بولاية وهران.

ونشر رئيس المنظمة التي رافقت الشرطة في عملية المداهمة، صورا لحقن البوتوكس، ومجموعة وسائل تستخدم في تكبير الصدر والأرداف وغيرها.

وقال زبدي: “ليست عيادة جراحية ولا حتى طبية”.

وأضاف: “أثناء مرافقة مكتب المنظمة لوهران للجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة للبلدية مع أفراد الشرطة العامة للأمن الولائي وأعوان التجارة”.

وتابع متعجبا: “هذا محل حلاقة وتجميل نسوي‼️ يتم فيه حقن البوتوكس وأخواته وأشياء أخرى”.