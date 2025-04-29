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الجزائر

وهران: ضبط 20 حاوية تضم سلعا خطيرة ومنافية للأخلاق

الشروق أونلاين
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وهران: ضبط 20 حاوية تضم سلعا خطيرة ومنافية للأخلاق

تم، اليوم الثلاثاء، ضبط 20 حاوية مشبوهة بميناء ولاية هران، كشفت عن محتويات خطيرة ذات طابع مناف للأخلاق والقيم المجتمعية.

العملية النوعية حسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري، أسفرت عن حجز كميات من السلع التي تضمنت ساعات وأجهزة إلكترونية كانت موجهة بشكل خاص للتلاميذ.

كما تضمنت الحاويات محجوزات تحمل محتويات تروج للشذوذ والانحراف الأخلاقي، ولواحق هواتف بها رسومات تسيئ للقيم الدينية والوطنية.

وحسب ما أسفرته التحقيقات الأولية، فقد حاول أصحاب الشحنة إدخالها بتصريحات كاذبة وبفواتير مضخمة، وبأسماء مستعارة لتبييض الأموال.

كما كشفت التحقيقات تواطؤ أعوان عموميين مع هذه الشبكات المشبوهة.

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