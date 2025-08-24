-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
في انتظار بلوغ طاقته القصوى المقدرة بـ 500 ألف متر مكعب

وهران.. مصنع تحلية مياه البحر بالمقطع يرفع إنتاجه إلى 420 ألف متر مكعب يوميًا

محمد فاسي
  • 217
  • 0
وهران.. مصنع تحلية مياه البحر بالمقطع يرفع إنتاجه إلى 420 ألف متر مكعب يوميًا
ح.م
مصنع تحلية المقطع بوهران

بلغت الطاقة الإنتاجية لمصنع تحلية مياه البحر بالمقطع بوهران 420 ألف متر مكعب يوميًا، في انتظار بلوغ طاقته القصوى المقدرة بـ 500 ألف متر مكعب بعد الانتهاء من برنامج الصيانة الشامل الذي يخضع له.

وحسب ما أكدته مصادر ولائية لـ “وأج” أن رفع القدرة الإنتاجية سيساهم بشكل ملموس في تعزيز الأمن المائي بولايتي وهران ومعسكر، خاصة مع تغطية احتياجات الجهة الشرقية لوهران بالماء الشروب.

ومن جانبها، كشفت خلية الاتصال بالشركة الجزائرية للطاقة أن برنامج الصيانة الشامل للمصنع، الذي يتم بشكل تدريجي، سيتيح خلال الأشهر المقبلة بلوغ الذروة في الإنتاج، بما سينعكس إيجابًا على تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة السكان.

كما سجل المصنع منذ بداية جانفي 2025 إلى غاية أوت من السنة نفسها ضخ نحو 84.652.080 مترًا مكعبًا، أي ما يعادل 84 مليارًا و652 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب في شبكة الجزائرية للمياه، وهو رقم وصفته الشركة بـ”الضخم” مقارنة بجميع المقاييس.

مقالات ذات صلة
“سيال” تقتصد 8 ملايين م³ من المياه في 2024 بفضل إصلاح التسربات

“سيال” تقتصد 8 ملايين م³ من المياه في 2024 بفضل إصلاح التسربات

واضح: الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز مكانة إفريقيا كقوة اقتصادية في النظام الدولي

واضح: الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز مكانة إفريقيا كقوة اقتصادية في النظام الدولي

الخطوط الجوية الجزائرية تعلن تخفيضات جديدة

الخطوط الجوية الجزائرية تعلن تخفيضات جديدة

الصين تُحضّر لقمة دولية من أجل مواجهة نفوذ الولايات المتحدة

الصين تُحضّر لقمة دولية من أجل مواجهة نفوذ الولايات المتحدة

وزارة البريد تريد تأطيرا أمثل لنشاط البريد السريع

وزارة البريد تريد تأطيرا أمثل لنشاط البريد السريع

15 شركة جزائرية تستعرض المنتجات الفلاحية والغذائية “دي زاد” بسلوفينيا

15 شركة جزائرية تستعرض المنتجات الفلاحية والغذائية “دي زاد” بسلوفينيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد