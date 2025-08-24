وهران.. مصنع تحلية مياه البحر بالمقطع يرفع إنتاجه إلى 420 ألف متر مكعب يوميًا

في انتظار بلوغ طاقته القصوى المقدرة بـ 500 ألف متر مكعب

بلغت الطاقة الإنتاجية لمصنع تحلية مياه البحر بالمقطع بوهران 420 ألف متر مكعب يوميًا، في انتظار بلوغ طاقته القصوى المقدرة بـ 500 ألف متر مكعب بعد الانتهاء من برنامج الصيانة الشامل الذي يخضع له.

وحسب ما أكدته مصادر ولائية لـ “وأج” أن رفع القدرة الإنتاجية سيساهم بشكل ملموس في تعزيز الأمن المائي بولايتي وهران ومعسكر، خاصة مع تغطية احتياجات الجهة الشرقية لوهران بالماء الشروب.

ومن جانبها، كشفت خلية الاتصال بالشركة الجزائرية للطاقة أن برنامج الصيانة الشامل للمصنع، الذي يتم بشكل تدريجي، سيتيح خلال الأشهر المقبلة بلوغ الذروة في الإنتاج، بما سينعكس إيجابًا على تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة السكان.

كما سجل المصنع منذ بداية جانفي 2025 إلى غاية أوت من السنة نفسها ضخ نحو 84.652.080 مترًا مكعبًا، أي ما يعادل 84 مليارًا و652 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب في شبكة الجزائرية للمياه، وهو رقم وصفته الشركة بـ”الضخم” مقارنة بجميع المقاييس.