وهران مُرشّحة لِاحتضان “الرابطة الماسية” في ألعاب القوى

منافسة عالمية يحضرها خيرة العدّائين

جانب من حفل اختتام ألعاب البحر المتوسّط، بِملعب "ميلود هدفي" بِوهران، سهرة الـ 6 من جويلية 2022.

يعتزم الاتحاد الجزائري لِألعاب القوى تنظيم منافسة عالمية في أمّ الرياضات، بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران في صيف 2023.

وكان ملعب “ميلود هدفي” بِوهران في الأيّام القليلة الماضية، مسرحا لِألعاب البحر المتوسّط. التظاهرة التي نجحت السلطات الرياضية الجزائرية في تنظيمها.

وسيشرع الاتحاد الجزائري لِألعاب القوى في الأيّام القليلة المقبلة، في اتّخاذ أولى الإجراءات، وذلك بِالاتّصال بِالهيئة الدولية لِأمّ الرياضات، والتقدّم بِطلب تنظيم هذه المنافسة بِملعب وهران في صيف 2023.

وتكتّم مسؤول في الاتحاد الجزائري لِألعاب القوى عن ذكر اسمه، كما لم يكشف عن هُوّية المنافسة، سوى أنها تنتمي إلى أم الرياضات، وأن ملعب “الباهية” سيكون ميدانا لها في صيف العام المقبل. وذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، الإثنين.

ويُرجّح أن يكون الأمر له صلة بِمنافسة “الرابطة الماسية” لِألعاب القوى، التي يُنظّمها الاتحاد الدولي لِأمّ الرياضات، سنويا وعبر عدّة بلدان، على فترات (جولات) ما بين منتصف ماي ومطلع سبتمبر. وهي مسابقة يحضرها خيرة عدّائي العالم، ويُمكن تشبيهها بِمنافسة “رابطة أبطال أوروبا”، بِلغة كرة القدم، لِتقريب المعنى.

وشطبنا اسم تظاهرة البطولة العالمية لِألعاب القوى، لِأن المنافسة تُنظّم مرّة واحدة في السنة، ومن طرف بلد واحد. كما أن نسخة أوت 2023 ستُقام بِالمجر، فيما تحتضن أمريكا طبعة 2022، بداية من الجمعة المقبلة.