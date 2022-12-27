وهران: وفاة شابة إثر سقوطها من الطابق الثامن لعمارة

توفيت فتاة في التاسعة عشر من عمرها، إثر سقوطها من الطابق الثامن لعمارة متكونة من تسعة طوابق بولاية وهران.

وبحسب ما أفاد بيان للحماية المدنية فقد تدخلت الوحدة الرئيسية في حدود الساعة 20 سا و 19 دقيقة مساء الإثنين 26 ديسمبر 2022 على مستوى حي شكلاوة 765 مسكن بلدية و دائرة وهران من أجل حادث تمثل في سقوط فتاة من علو بالطابق الثامن لعمارة متكونة من تسعة طوابق”.

وأضاف البيان أن الإسعافات توجهت مباشرة بعد تلقي نداء النجدة إلى عين المكان أين تم تسجيل وفاة الفتاة البالغة من العمر حوالي 19 سنة متعددة الإصابات، حيث تم نقل جثتها نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو”.