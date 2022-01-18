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وهران: وفاة 4 أشخاص إثر سقوط مصعد ميكانيكي بحي ميرامار

س.م
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وهران: وفاة 4 أشخاص إثر سقوط مصعد ميكانيكي بحي ميرامار
ح.م
جانب من الحادث

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث سقوط مصعد ميكانيكي لبناية في طور الإنجاز تتكون من 11 طابق، بحي ميرامار ولاية وهران. 

وحسب بيان للحماية المدنية فقد “تدخلت وحدات الحماية_المدنية لولاية وهران على الساعة 09 و54 دقيقة على إثر حادثة سقوط مصعد ميكانيكي لبناية في طور الإنجاز تتكون من 11 طابق، بحي ميرامار، بلدية وهران”.

وأضاف ذات المصدر أن الحادث خلف في حصيلة أولية وفاة 04 أشخاص عمال بالورشة و إصابة 01 أخر بجروح، العملية متواصلة.

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