وولفرهامبتون يرغب في تقديم عرض لآيت نوري

قيمته السوقية تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني

كشفت تقارير إعلامية متخصصة، أن إدارة نادي وولفرهامبتون الإنجليزي ترغب في تقديم عرض جديد للمدافع الدولي الجزائري ريان آيت نوري قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبهذا الخصوص، نقل موقع “دايلي تلغراف” الإنجليزي، أن إدارة نادي وولفرهمبتون الإنجليزي تسعى لتطبيق خطة الاستقرار الفني تحت قيادة المدرب البرتغالي فيتور بيريرا وتحسين عقود ركائز الفريق من بينهم لاعب “الخضر” ريان آيت نوري.

وأضاف ذات المصدر أن القيمة السوقية للنجم الجزائري ريان أيت نوري،- الذي دخل دائرة اهتمام العديد من الأندية الاوروبية الكبيرة التي تسعى للظفر بخدماته خلال الميركاتو الصيفي-، تصل حاليا إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

وجدير بالذكر، أن اللاعب ريان أيت نوري يربطه عقد رفقة نادي وولفرهامبتون الإنجليزي إلى غاية 2027.

وقدم آيت نوري أداء لافتا مع نادي وولفرهامبتون منذ بداية الموسم، حيث شارك في 33 مباراة في البطولة من أصل 34 خاضها فريقه في “البريميرليغ” وكلها كلاعب أساسي، سجل خلالها أربعة أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، ليكون بذلك أفضل المدافعين الهدافين في المسابقة الإنجليزية.

وتألق الدولي الجزائري في المواجهة الأخيرة لفريقه أمام نادي ليستر سيتي، وأسهم في الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف من دون رد، من خلال تقديمه مستوى كبير، جعلته محل إشادة واسعة من طرف وسائل الإعلام الإنجليزية والمحللين.