وولفرهامبتون يشيد بتألق آيت نوري

أبدى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي إعجابه بالمستويات الكبيرة التي قدمها لاعبه الدولي الجزائري ريان آيت نوري في اللقاء الأخير أمام الضيف نيوكاسل يونايتد، الذي انتهى على وقع التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، برسم الجولة الـ10 من “البريميرليغ” .

ونشر الحساب الرسمي لنادي الذئاب عبر منصة “إكس” فيديو يضم بعض لقطات آيت نوري من مواجهة نيوكاسل تظهر تدخلات لاعب الخضر، والعمل الهجومي الكبير الذي قام به، حيث كان وفيا لعاداته من خلال مراوغاته القاتلة ومساهمته في الحملات الهجومية، وعلّق النادي: “عمل رائع قام به آيت نوري في المباراة الأخيرة”.

للإشارة، فإن ايت نوري رفقة ناديه وولفرهامبتون، سيكون في مواجهة شيفيلد يونايتد، الذي يضم الجزائري الآخر ياسر لعروسي، ضمن فعاليات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث من المنتظر أن يبدأ أساسيا في المواجهة وابتعاده عن الإصابة بصفة نهائية.