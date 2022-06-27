وول ستريت جورنال: 6 دول عربية بينها السعودية في اجتماع سرّي مع الاحتلال

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن الولايات المتحدة عقدت اجتماعا سريّا في مصر مارس الماضي، جمع مسؤولين عسكريين من الاحتلال الإسرائيلي و6 دول عربية بينها السعودية.

وحسب الصحيفة، فقد خصّص الاجتماع لبحث “التنسيق بين هذه الدول، ضد قدرات إيران المتزايدة في المنطقة”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الولايات المتحدة، أنّ قائد القيادة المركزية الأميركية فرانك ماكنزي، اجتمع بكبار الضباط العسكريين من الاحتلال والسعودية وقطر ومصر والأردن. كما أرسلت الإمارات والبحرين مسؤولين لحضور الاجتماع.

وتقول “وول ستريت جورنال” إنّ هذه المحادثات السريّة، أعقبت مناقشات بين ممثلين من دول المنطقة، حول “سيناريوهات افتراضية بشأن كيفية التعاون لاكتشاف التهديدات الإيرانية وردّها”.

واعتُبر الاجتماع، الذي لم يكشف عنه من قبل، “أول سابقة يلتقي فيها هذا القدر من كبار الضباط الإسرائيليين والعرب تحت رعاية عسكرية أميركية”، حسب الصحيفة.

وساطة أمريكية لإتمام نقل تيران وصنافير من مصر إلى السعودية

وفي 25 ماي 2022، تحدّث موقع متخصّص عن وجود وساطة أمريكية لإتمام نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

وحسب ما نقلته موقع أكسيوس الأميركي، فإن الاتفاق لنقل السيادة على الجزيرتين لم يستكمل بعد، حيث تتواصل مفاوضات “حساسة” بين البلدين.

وأشار الموقع إلى أن منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، هو الشخص الرئيسي في جهود الوساطة الحالية.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق للموقع الأميركي. كما لم ترد أي من سفارتي السعودية ومصر في واشنطن على طلب التعليق.

وتقع جزيرتا تيران وصنافير في مدخل مضيق تيران الاستراتيجي القريب من ميناء العقبة في الأردن وإيلات في فلسطين المحتلة.