 ويتكوف: بدء مهلة الـ 72 ساعة لإطلاق سراح الرهائن

أعلن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الجمعة، بدء مهلة الـ 72 ساعة لإطلاق سراح الأسرى الصهيانة من غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وبموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطلق حركة “حماس” 20 أسيرا أحياء و28 أسيرا أموات في غضون 72 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، لكن بنود الاتفاق تشير إلى صعوبات في إيجاد جثث الأسرى الأموات.

وقال ويتكوف بتدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية: “أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الجيش الإسرائيلي أكملت المرحلة الأولى من الانسحاب إلى الخط الأصفر عند الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي. وبدأت مهلة الـ 72 ساعة لإطلاق سراح الرهائن”.

وبمقابل الأسرى الصهاينة الأحياء يطلق الكيان الصهيوني سراح 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد و1700 أسير تم اعتقالهم في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.