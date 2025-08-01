ويتكوف يزور مركز مساعدات برفح وحماس تُعلق: استعراض دعائي

زار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف صباح اليوم الجمعة، مركزًا لتوزيع المساعدات الغذائية يتبع لما يعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” اعتبرته حماس استعراضا دعائيا.

وذكرت وسائل عبرية أن قافلة ويتكوف وصلت إلى محور موراج شمال رفح، حيث تفقد مركزًا لتوزيع الغذاء.

وتعليقا على ذلك،اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن زيارة ويتكوف لقطاع غزة “استعراضًا دعائيًا” بهدف احتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأميركية الصهيونية في تجويع فلسطينيي القطاع.

وأكدت الحركة الفلسطينية في بيان، أن ما وصفته بـ”حرب التجويع” التي تمارسها إسرائيل في القطاع بلغت “حداً لا يُحتمل، وأصبحت تشكّل الخطر الأكبر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني”.

والخميس، وصل ويتكوف إلى الكيان الصهيوني في زيارة غير معلنة المدة، التقى خلالها رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ويؤكد الفلسطينيون أن آلية توزيع مساعدات عبر “مؤسسة غزة الإنسانية”، المستمرة منذ 27 ماي الماضي بدعم صهيوني، تهدف إلى تجميعهم وإجبارهم على التهجير من أراضيهم، تمهيدا لإعادة احتلال غزة.

ومنذ بدء هذه الآلية وصل المستشفيات 1330 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 8818 جريحا، جراء إطلاق جيش الاحتلال بشكل متكرر النار على فلسطينيين ينتظرون الحصول على مساعدات، حسب وزارة الصحة.