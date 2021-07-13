ويست هام يخلط حسابات روما ويريد بن سبعيني

النادي الإنجليزي مستعد لدفع 20 مليون يورو لضمه

أخلط نادي ويست هام الإنجليزي حسابات نادي روما الإيطالي، بعد دخوله سباق ضم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني الظهير الأيسر لنادي بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وكشف موقع “هامرز نيوز”، بأن الفريق اللندني مستعد لوضع قيمة 20 مليون يورو كاملة على طاولة المفاوضات، من أجل إقناع بروسيا مونشنغلادباخ ببيع بن سبعيني، والذي يستمر عقده مع النادي الألماني حتى صيف 2024، في وقت لا يزال النادي الألماني يطالب بـ30 مليون يورو من أجل تسريح مدافعه الجزائري.

يأتي هذا في وقت ذكرت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، بأن ويست هام لديه الأسبقية على جوفنتوس وروما في صراع ضم بن سبعيني، باعتباره يمتلك السيولة المالية اللازمة من أجل حسم الصفقة، عكس ثنائي الدوري الإيطالي، الذين يعاني ماديا.

إلى ذلك، انضم بن سبعيني إلى داني بيتريتش، محضر اللياقة البدنية الخاص في مدينة دوسلدورف الألمانية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد، بعد تأكد جاهزيته وعدم خطورة الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في اللقاء الودي لفريقي بورويسيا مونشنغلادباخ،

وارتفعت أسهم بن سبعيني بشكل كبير خلال الموسم الماضي، حيث نجح، رغم مركزه الدفاعي، في تسجيل 7 أهداف خلال 33 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات.