ويست هام يرفض رحيل بن رحمة

أعلنت إدارة نادي وست هام الانجليزي، عن رفضها بيع الدولي الجزائري سعيد بن رحمة خلال الميركاتو الحالي، بعدم ا أغلق الباب في وجه العديد من المهتمين أبرزهم أولمبيك مرسيليا. وكشف الصحفي الفرنسي “سانتي أونا” بأن أولمبيك مرسيليا، قدم عرضا رسميا لإدارة “الهامرز”، من أجل الظفر بخدمات بن رحمة على سبيل الإعارة، مع قابلية الشراء خلال الميركاتو الصيفي القادم، غير أنه قوبل بالرفض من طرف النادي اللندني.

كما أبرز صحفي موقع “فوت ميركاتو” في تغريدة له الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، بأن لاعب الخضر الغائب عن “كان” كوت ديفوار، يمتلك عروضا كثيرة، عدا أولمبيك مرسيليا، ويتعلق الأمر بأولمبيك ليون الفرنسي، وثنائي “البريميرليغ” الانجليزي، وولفرهامبتون وناديه السابق برينتفورد.