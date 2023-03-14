ويكيبيديا العربية: هذه أكثر المقالات مشاهدة خلال شهر فيفري 2023

كشف موقع ويكيبيديا العربية عن أكثر المقالات مشاهدة خلال شهر فيفري 2023، حيث برزت عديد المواضيع التي اعتبرها الكثيرون لا تخطر على البال.

ونشر موقع ويكيبيديا عبر حسابه على فيسبوك قائمة المقالات التي حققت أعلى المشاهدات، حيث جاءت مرتبة كما يلي:

1ـ الزلزال.

2ـ نادي برشلونة.

3ـ علامات الساعة في الإسلام.

4ـ الإسراء والمعراج

5ـ كأس العالم للأندية.

6ـ ريال مدريد.

7ـ يوم التأسيس السعودي.

8ـ دوري أبطال أوروبا.

9ـ كريستيانو رونالدو.

10ـ آية الكرسي.

11ـ قائمة الزلازل.

12ـ يوتيوب.

13ـ شادي زيدان.

14ـ النادي الأهلي (مصر).

15ـ عيد الحب.