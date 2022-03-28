بالفيديو.. ويل سميث يصفع مقدّم حفل الأوسكار لهذا السبب!

فاجأ نجم هوليوود ويل سميث متابعي حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء الأحد، بتصرّف غير متوقّع، عندما صعد إلى خشبة المسرح وقام بصفع مقدّم الحفل الممثل الكوميدي كريس روك.

وقد فعل سميث ذلك، حسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، لأنّ الكوميدي روك كان بصدد السخرية من رأس زوجته الأصلع بعد إصابتها بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر.

روك شبّه شعر جادا بينكت زوجة ويل سميث، برأس ديمي مور في فيلم G.I. Jane. وهو ما أزعج جادا وزوجها أيضا.

بعد ذلك، صعد ويل سميث إلى خشبة المسرح وصفع كريس روك بقوة، فقال روك حسب ما نقلته قنوات التلفزيون : ” لقد صفعني ويل سميث..إنها مجرّد مزحة من فيلم G.I. Jane”.

ويل سميث ردّ على كلام روك بالقول: “اترك اسم زوجتي بعيداً عن فمك اللعين”. قبل أن ينتهي الحفل بفوز ويل سميث بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم “كينغ ريتشارد”.