يؤمن بتعدد الزوجات.. هذه قصة مدعي النبوة الأمريكي الذي تزوج بـ 20 فتاة!
تمكن مكتب التحقيق الفيدرالي (أف بي آي) من الإطاحة بمدعي النبوة الأمريكي الذي تزوج بأزيد من 20 امرأة، أغلبهن من القاصرات.
ووفق أسوشيتد برس فقد كشفت وثائق رفعت أمام محكمة فيدرالية أمريكية أن زعيم مجموعة تؤمن بتعدد الزوجات اتخذ ما لا يقل عن 20 زوجة، وعاقب أتباعه الذين لم يعتبروه نبيا.
The leader of a polygamous group on the Arizona-Utah border took at least 20 wives, most of them underage, federal court documents say. He has pleaded not guilty to state child abuse charges and federal charges of tampering with evidence. https://t.co/2C85usIRHu
— The Associated Press (@AP) December 8, 2022
وجاء في إفادة (أف بي آي) التي رفعت أم محكمة بولاية واشنطن إن صامويل بيتمان (46 عاما) كان عضوا في كنيسة محلية ثم تركها وأنشأ مجموعة فرعية تؤتمن بتعدد الزوجات، وتلقى دعما ماليا من أتباعه الذكور الذين تخلوا أيضا عن زوجاتهم وأطفالهم ليصبحن زوجات له.
وتشير الإفادة إلى أن بيتمان، الذي أعلن نفسه نبيا في عام 2019، قال إن رئيس الكنيسة التي كان ينتمي إليها دعاه لاستدعاء “روح الله على هؤلاء الناس”، وإنه كان يؤمن بأنه ينفذ “إرادة الآب السماوي” من خلال أعمال تلك الأعمال الجنسية.
“Dejad que las niñas vengan a mi“
{Arizona – EEUU}
Pastor mormón líder de la Iglesia Fundamentalista “Los Santos de los Últimos Días” 🙏🏿 Samuel Bateman, tenía más de 20 esposas la mayoría menores de edad y pa’ completar se casó con su propia hija. pic.twitter.com/8AuNEsGOlM
— Guacarnako TIPS (@LorenzoCal14) December 7, 2022
وتشرح شهادة “أف بي آي” بشكل مفضل الأفعال الجنسية الصريحة التي قام بها بيتمان، الذي اعتقل في سبتمبر، لأداء “الواجبات الإلهية”.
ويرى بيتمان، وهو من ولاية أريزونا، أن إرادة الله تتمثل في أن يشجع أتباعه “من بينهم القصر، على الانخراط في أفعال جنسية”.
وتواجه ثلاث من زوجات بيتمان، هن نعومي بيستلاين، ودونا بارلو، وموريتا روز جونسون، اتهامات بالاختطاف وإعاقة عمل المحكمة، ومن المقرر أن تمثل بيستلاين وبارلو أمام محكمة فيدرالية في فلاغستاف بأريزونا، الأربعاء، وينتظر تسليم جونسون من ولاية واشنطن.
You meant “Serial pedophile predator Samuel Bateman.”
Grooming is a contact sport for straight Christian males, but keep trying to blame drag queens and fake elementary school teachers. https://t.co/WMsuuz8j1u
— Victoria Brownworth #NotLeavingThisBirdApp (@VABVOX) December 4, 2022
وهؤلاء النساء متهمات بالفرار مع ثمانية من أطفال بيتمان، الذين تم وضعهم تحت وصاية ولاية أريزونا في وقت سابق من هذا العام.
وأفادت الوثائق بأن بيتمان كانت متزوجا، في عام 2019، من امرأة واحدة، وعندما تركته بدأ في تعدد الزوجات.
وحصلت السلطات على بعض المعلومات بواسطة شخصين، هما امرأة كان بيتمان يعتقد أنها تحاول مساعدة أعضاء مجموعته، وزوجها الذي كان يصور فيلما وثائقيا.
وفي ديسمبر 2020، توجه بيتمان إلى منزل الزوجين في كولورادو سيتي “في سيارة دفع رباعي كبيرة كانت مليئة بالنساء والفتيات”، وقدمهن على أنهن زوجاته. وكانت أصغر الفتيات من مواليد عام 2011.
وقالت فتاة قاصر إنه سألها إن كانت تصلي كي تتمكن من الزواج، وردت بأنها لا تفعل ذلك لأنها صغيرة جدا، وأخبرها بيتمان بعد ذلك أنه “شعر وكأنها زوجته”. وقالت الفتاة للمحققين إن بيتمان عانقها وقبَّلها وشعرت بالامتعاض من ذلك.