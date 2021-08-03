ياحي يقدم مستجدات قضية تجديد سعيود في بلوزداد

تطرق المدير الرياضي لنادي شباب بلوزداد، حسين ياحي إلى القضية التي تشغل بال أنصار الفريق، والمتمثلة في تجديد صانع الألعاب أمير سعيود لعقده مع أبناء العقيبة..

وقال حسين ياحي، أن الكرة الآن في مرمى اللاعب سعيود، مؤكدا في ذات السياق بأن النادي يعمل ما في وسعه من أجل بقاء اللاعب مع التشكيلة البلوزدادية.

وأضاف ياحي في تصريحات للتلفزيون العمومي الجزائري، أن مسؤولي الفريق، يحترمون اللاعب جيدا، ملمحا في حديثه أن العرض المالي المقدم من طرف شركة مدار محترم جدا.

وعن العروض التي وصلت اللاعب في الفترة الأخيرة، أكد المدير الرياضي للشباب، أن سعيود يمتلك عددا كبيرا من العروض، وينال اهتمام عدد كبير من الأندية التي تسعى للظفر بخدماته.

وعن الخطوات التي قامت بها إدارة بلوزداد قال ياحي: ” المفوضات مع سعيود انطلقت منذ مدة، وتحدثنا معه عدة مرات في الموضوع..سعيود لاعب رائع من كل النواحي، وهو متردد الآن في ظل العروض الكثيرة التي وصلتهن لقد فرضنا عليه ضغط إيجابي، لكن تعلمون أن القرارات في مثل هذه الوضعيات عند اللاعبين تتأثر بالسن كذلك..”.

وأكد ياحي أن الكرة الآن في مرمى اللاعب سعيود من أجل اتخاذ القرار المناسب، في أقرب الآجال، لأن النادي مرتبط كذلك بتسجيل اللاعبين على مستوى المشاركة الإفريقية.