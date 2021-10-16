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رياضة

ياريشان: جاهزون للجيش الملكي رغم تغيّر التعداد بنسبة كبيرة

سليم.ع
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ياريشان: جاهزون للجيش الملكي رغم تغيّر التعداد بنسبة كبيرة
ح.م
رئيس شبيبة القبائل يزيد ياريشان

أكد رئيس شبيبة القبائل يزيد ياريشان جاهزية “الكناري” لمواجهة الجيش الملكي المغربي، في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس “الكاف”..

وقال ياريشان في تصريحات إعلامية : ” نحن جاهزون للمباراة رغم تغيّر تعداد الشبيبة بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالمجموعة التي وصلت إلى نهائي كأس الكاف في النسخة السابقة”.

وأضاف رئيس شبيبة القبائل: ” رغم مغادرة العدد من اللاعبين، إلا أن فريق شبيبة القبائل يملك الخبرة اللازمة، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية للعب مباراة العودة في الجزائر بكل أريحية”.

وعن المباراة المرتقبة أمسية السبت بالرباط، قال ياريشان: ” لعبنا كثيرا أمام الأندية المغربية، والجيش الملكي فريق قوي، وسنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية”.

ومن جهته قال المدير الرياضي للشبيبة كريم زياني، أن الأندية المغربية تبلي البلاء الحسن في المنافسة الإفريقية، قبل أن يضيف:” لكن شبيبة القبائل أيضا فريق يتفاوض جيدا في المنافسة الإفريقية، ومع التشكيلة التي لدينا سنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية”.

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