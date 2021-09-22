ياريشان يرفض تسريح بن عبدي.. واللاعب يتنازل عن 500 مليون مقابل الرحيل

سطمبولي يضبط قائمة المسرحين قبل تربص العاصمة

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن الرئيس يزيد ياريشان، كان قد حصل على قائمة تضم 5 لاعبين، سلمه إياها المدرب هنري سطمبولي في الساعات الأخيرة، بغرض تسريحهم تحسبا للفترة المقبلة، وذلك بطلب من الرئيس الرئيس يزيد ياريشان.

وأكدت ذات المصادر لـ “الشروق”، أن التقني الفرنسي لم يقتنع بالمستويات التي قدمها اللاعبون المعنيون في التربص الذي خاضه الفريق في تكجدة، خصوصا عقب منحهم الفرصة في المباراة الودية التي جمعت الفريق بشباب قسنطينة والتي انتهت بالتعادل هدف في كل شبكة.

ويريد الرئيس الجديد للنادي الفصل في هوية العناصر المغادرة، ومن ثم ضم لاعبين جدد قبل خوض تربص العاصمة الذي سيشرع فيه سطمبولي الأمور الجدية قبل أيام معدودات من إنطلاق البطولة الوطنية، الأمر الذي سيسمح له برسم التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الموسم المقبل، في ظل رحيل قرابة 15 لاعبا من بينهم 11 عنصرا أساسيا.

وفي سياق آخر، رفض ياريشان طلب متوسط الميدان عزيز بن عبدي الرفع من أجرته، مقابل المواصلة بألوان شبيبة القبائل إلى غاية نهاية عقده بعد سنتين، حيث تحجج ياريشان بنقص الموارد المالية في الوقت الحالي، غير أن ذات المسؤول وعد اللاعب بن عبدي بالنظر في طلبه مستقبلا، وذلك فور انتعاش خزينة النادي، غير أن بن عبدي لم يهضم ردة فعل المسؤول الأول في بيت الشبيبة، ويكون قد أبلغ رسميا الإدارة برغبته في الرحيل، غير أن القائمين على شؤون الفريق باتوا يرفضون تسريحه وأكدوا له أن عقده ساري المفعول إلى غاية موسم 2022- 2023، علما أن إدارة النادي ستجد نفسها في مأزق تحسبا لخوض كأس “الكاف” بداية من الشهر المقبل.

يحدث هذا في الوقت الذي اقترح فيه متوسط الميدان عزيز بن عبدي على الإدارة فسخ تعاقده مع الفريق الذي يدوم إلى غاية شهر جوان من العام 2023، حيث عرض بن عبدي على ياريشان التنازل عن مبلغ 500 مليون سنتيم مقابل الحصول على ورقة تسريحه للانتقال للعب في البطولة السعودية، حيث يكون اللاعب السابق لمولودية بجاية قد اتفق مع أحد النوادي المحلية هناك ويرغب في خوض تجربة احترافية جديدة.