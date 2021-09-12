ياريشان يستبعد تكرار سيناريو مولودية وهران في شبيبة القبائل

استبعد رئيس مجلس الإدارة الجديدة لشبيبة القبائل يزيد ياريشان أن يعيش فريق شبيبة القبائل السيناريو الذي عاشه فريق مولودية وهران سنة 2005، بدخوله البطولة بفريقين..

وقال يزيد ياريشان في تصريحات لـ”الشروق نيوز”، بعد وصوله إلى الجزائر: ” إذا اعترفت الإدارة الحالية بقيادة ملال، بالإدارة الجديدة، أقول مرحبا، لكن إن شاء الله لن أصل إلى السيناريو الذي عاشه فريق مولودية وهران سابقا، وإذا وصلنا إلى ذلك السيناريو سأنسحب”.

وأضاف ياريشان أن إدارته ستنطلق في العمل بداية من الاثنين، وقال في هذا السياق: ” سيجتمع أعضاء مجلس الإدارة الأحد، وفي اليوم الموالي سننشط ندوة صحفية نقدم خلالها المشروع الذي جئنا به، وبعدها ننطلق مباشرة في العمل”.

وعن مصير اللاعبين الذين استقدمهم شريف ملال تحسبا للموسم المقبل، ردّ ياريشان: ” لم نأت من أجل تكسير الفريق، ونسعى لإعادة الهيبة لشبيبة القبائل، فاللاعبين الذين يتواجدون في القائمة الإفريقية، سنكون مجبرين على الإحتفاظ بهم، والبقية سندرس عقودهم ثم نقرر بشأن مصيرهم”.

وعاد ياريشان للحديث عن سبب عدم القيام الإدارة الجديدة بأي خطوات قبل نهاية الموسم ، حيث قال : ” الفريق كان ينافس على ثلاث جبهات، وفضلنا الاستقرار، وعندما انتهى الموسم وقمنا بواجبنا”.

ووعد ياريشان الأنصار بفريق كبير، مؤكدا في نفس الوقت بأن المشروع الذي جاء به ملال مشروع وهمي، لم يخدم الفريق من أي جانب.

ويعيش بيت النادي القبائلي وضعية استثنائية، حيث شرع الفريق في التحضير للموسم الجديد بتيكجدة بقيادة إدارة شريف ملال، في وقت عاد فيه رئيس مجلس الإدارة الجديد، ياريشان إلى الجزائر وشرع رفقة إدارته في الإستقدامات.