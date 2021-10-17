ياريشان يمنح اللاعبين 30 مليون سنتيم بعد الفوز على الجيش الملكي

المالي دومبيا وبن زايد والحارس سيدي صالح اكتشاف "الكناري"

قررت إدارة شبيبة القبائل، برئاسة يزيد ياريشان، صرف منحة 30 مليون سنتيم لكل لاعب، عقب الفوز الثمين الذي عاد به الفريق من العاصمة المغربية الرباط، بهدف مقابل صفر أمام الجيش الملكي المحلي، لحساب ذهاب الدور الثاني من مسابقة كأس الإتحاد الإفريقي.

وتأتي خرجة ياريشان هذه للرفع من معنويات اللاعبين وتحفيزهم على المضي نحو الأمام لتحقيق نتيجة إيجابية، ومن ثم الذهاب بعيدا في المسابقة القارية، فضلا عن كون ذلك رسالة مباشرة إلى اللاعبين لحثهم على ضرورة التركيز في المباريات من دون الاكتراث بالجانب المالي.

إلى ذلك، كانت الخرجة الأولى الرسمية للمدرب الجديد لشبيبة القبائل، الفرنسي هنري سطمبولي موفقة رغم الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها عقب الهزائم التي تكبدها الفريق في اللقاءات الودية، فضلا عن اعتراض العديد من محبي الشبيبة لقرار التعاقد معه عقب ابتعاده عن ميادين الكرة لمدة قاربت 11 سنة، علما أن سطمبولي كان انتقد بشكل كبير التعداد الحالي، وأكد أنه يفتقر للخبرة اللازمة في المسابقة القارية، إضافة إلى كل هذا، كانت مواجهة الجيش الملكي الأخيرة فرصة لاكتشاف المستقدم الجديد المدافع المالي ياكوبا دومبيا الذي أدى مباراة في القمة، حيث ساهم بقسط كبير في النتيجة التي حققها الفريق، من خلال تموقعه الجيد وتواجده في كل اللقطات التي أتيحت لممثل الكرة المغربي والتي أجهضها بتفوق كبير، وهو ما جعل محبي الشبيبة يشبهون دومبيا بمواطنه السابق إدريسا كوليبالي الذي حمل ألوان النادي في وقت سابق.

ولم يختلف المستقدم الجديد أيضا، موسى سعد الدين بن زايد عن زميله دومبيا، حيث كان في القمة وأبلى البلاء الحسن طيلة اللقاء ما جعله يمنح الأمان لبقية رفاقه في الخط الخلفي، كما كان أداء بن زايد الموفق دافعا كبيرا لتألق الحارس الجديد ياسين سيدي صالح الذي أبهر بتدخلاته الموفقة في أول لقاء رسمي له بألوان شبيبة القبائل، موجها بذلك رسالة مباشرة إلى الحارس دوخة على أنه لن يرضى بالبقاء في كرسي الاحتياط وسينافس على مكانة أساسية في تشكيلة الفرنسي هنري سطمبولي.

جدير ذكره، أن مباراة الإياب ستلعب يوم 24 أكتوبر الحالي على ملعب 1 نوفمبر 1954 بتيزي وزو، حيث من المنتظر أن يكون التنافس على أشده بين الفريقين، خصوصا وأن الجيش الملكي سيسعى حتما لتعويض ما فاته في لقاء الذهاب ومن ثم الرد على الخسارة المرة التي مني بها على أرضه بتحقيق التأهل إلى الدور المقبل من المنافسة.