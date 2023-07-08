ياسر تريكي: “هدفي منصة التتويج خلال أولمبياد باريس”

صرح الرياضي الجزائري ياسر تريكي أنه يهدف إلى “الصعود على منصة التتويج” خلال الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024) التي تأهل لها بوهران بفضل وثبته 30ر17م التي حققها في مسابقة الوثب الثلاثي مما سمح له بالفوز بالميدالية الذهبية في الطبعة الـ15 للألعاب الرياضية العربية.

وقال تريكي في تصريح للصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية على الفايسبوك: “أنا سعيد جدا بهذا الأداء خاصة أنها سادس نتيجة عالمية هذا العام. إنها ثمرة سنوات طويلة من العمل والتضحية”. كما اعتبر أن الوقت الذي فصل عن الموعد الأولمبي وهو 13 شهرا” وهو كافيا للتحضير الجيد لهذا الحدث العالمي الذي يهدف خلاله إلى تشريف الألوان الوطنية”.

وقال نفس المتحدث “أعتقد أنه بحلول ذلك الوقت سيكون لدي متسع من الوقت للتحضير جيدا من أجل تشريف الألوان الوطنية. قبل ذلك، لدي نفس الطموحات تحسبا لمشاركتي في بطولة العالم المقبلة في بودابست (المجر) والتي ستقام في غضون 40 يوما”.

وبفضل نتائجه الجيدة للغاية التي حققها على مضمار ألعاب القوى بملعب ميلود هدفي بوهران في إطار الألعاب الرياضية العربية ضمن ياسر تريكي أيضا تأهله إلى بطولة العالم المقبلة ببودابست المجرية في شهر أوت المقبل. كما يمكن للرياضي البالغ من العمر 26 سنة التألق مرة أخرى في منافسات القفز الطويل المبرمجة مساء الجمعة برسم اليوم الرابع والأخير من منافسات ألعاب القوى للألعاب العربية الرياضية.