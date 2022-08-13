ياسر لعروسي يحدد مستقبله الدولي ويختار الجزائر

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أنهى الظهير الأيسر لنادي تروا الفرنسي، ياسر لعروسي، الجدل الدائر بخصوص مستقبله الدولي بإعطاء مؤشرات قوّية باختياره اللعب مع الجزائر بلده الأصلي، بعد أن كانت التكهنات حاصرت قراره النهائي في وقت سابق، ولو أنه كان أعطى أيضا في وقت سابق رسائل قوّية تبرز تعلقه بالجزائر، آخرها كان اختياره الرقم 39 مع نادي تروا لأنه يرمز إلى الولاية التي ينحدر منها، وهي ولاية الوادي.

ونشرت، السبت، صورة من داخل غرفة ملابس نادي تروا الفرنسي، ويظهر في الصورة اسم ياسر لعروسي إلى جانبه علم الجزائر، على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ما خلف موجة تفاعل قوية من طرف الجماهير الجزائرية، ويرى متابعون أن هذه الصورة تمثل مؤشرًا لاقتراب اللاعب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي من تمثيل المنتخب الجزائري، ودشن ياسر لعروسي (21 عامًا) مسيرته المهنية رفقة شبان لوهافر الفرنسي في عام 2017، وانضم في العام نفسه إلى ليفربول ليلعب في فريق تحت 18 عامًا، وظل لعروسي في ليفربول، إلى أن انتقل صيف العام الماضي إلى تروا الفرنسي. وشارك الظهير الأيسر الشاب في 12 مباراة بدوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي (2021-22)، قدم خلالها كرة حاسمة واحدة، كما شارك في مباراة واحدة ببطولة كأس فرنسا.

جدير بالذكر أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، أكد في آخر تصريح له أن الفاف تعمل رفقة الطاقم الفني للمنتخب الوطني على استقطاب أسماء جديدة لتدعيم “محاربي الصحراء” بأسماء جديدة وواعدة خلال الفترة المقبلة.