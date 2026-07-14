ياسر لعروسي ينضم إلى لومان الفرنسي

بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم كاملة

أعلن نادي لومان الفرنسي، الناشط في دوري الدرجة الثالثة رسميًا عن تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري ياسر لعروسي في صفقة انتقال حر، بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم كاملة ليستمر مع الفريق حتى صيف عام 2029. ويسعى الظهير الأيسر الجزائري، البالغ من العمر 25 عامًا، من خلال هذه الخطوة إلى إعادة بعث مسيرته الكروية والبحث عن وقت أطول للعب كأساسي بعد تجارب متذبذبة في الملاعب الأوروبية.

لعروسي، الذي اختار ارتداء القميص رقم 76 مع فريقه الجديد، يمتلك سيرة ذاتية غنية ومميزة؛ حيث بدأ خطواته الأولى في الفئات السنية لنادي لوهافر الفرنسي الشهير بتخريج المواهب، قبل أن ينضم إلى أكاديمية ليفربول الإنجليزي مع “الريدز”، نجح في التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب وحظي بفرصة اللعب للفريق الأول تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب. ولاحقًا، خاض اللاعب تجربة صلبة في الدوري الفرنسي الممتاز، مع نادي تروا، تلتها فترات إعارة في إنجلترا مع شيفيلد يونايتد وواتفورد، قبل أن يخوض تجربة قصيرة في الدوري اليوناني الممتاز رفقة نادي كيفيسيا.

على الصعيد الدولي، يمثل لعروسي إضافة نوعية لنادي لومان، كونه يمتلك خبرة دولية مع المنتخب الجزائري الأول، حيث شارك مع “محاربي الصحراء” في نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة. ويتميز اللاعب بقدراته البدنية العالية وسرعته الفائقة ومساهماته الهجومية الفعالة على الرواق الأيسر كظهير عصري.

وتأمل إدارة نادي لومان أن تساهم خبرة لعروسي في الدوريات الأوروبية الكبرى في قيادة الفريق نحو تحقيق هدفه المنشود بالعودة إلى مصاف أندية المحترفين في القسم الثاني (الليغ 2). في المقابل، يرى لعروسي في هذه المحطة بيئة مثالية لاستعادة توهجه الكروي وضمان مكانة أساسية مستمرة تفتح له أبواب العودة مجددًا لصفوف المنتخب الوطني الجزائري.