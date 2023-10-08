-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
وقع أعماله بمهرجان الشريط المرسوم بالعاصمة

ياسمينة خضرا: سأغيب عن معرض الكتاب الدولي لأني تلقيت دعوة متأخرة

زهية منصر
  • 113
  • 0
ياسمينة خضرا: سأغيب عن معرض الكتاب الدولي لأني تلقيت دعوة متأخرة
أرشيف

قال ياسمينة خضرا إنه لن يكون حاضرا في معرض الكتاب، الذي ينطلق في 26 من الشهر الجاري. وهذا، لكونه تلقى الدعوة متأخرا.
وقال خضرا في تصريحات إعلامية على هامش إطلاقه كتبه في مهرجان الشريط المرسوم بالعاصمة، إن أجندة زياراته مغلقة إلى غاية ماي 2024 وكان على إدارة الصالون توجيه الدعوة أبكر قبل هذا.
وكشف خضرا، في سياق متصل، أن الاقتراحات التي تلقاها بشأن تحويل كتابه “الله لا يسكن هفانا”، إلى فيلم سينمائي، لم يتم التوصل بشأنه إلى اتفاق نهائي.. وبرر خضرا تعثر المفاوضات بينه وبين المنتجين المحتملين للعمل بكونه يرغب في أن يكون هذا العمل يعبر فعلا عن حساسية شعب كوبا بعيدا عن الكليشيهات.
ولم يغفل ياسمينة خضرا امتعاضه من عدم وصول كتابه “فضل الليل على النهار” و”صفارات بغداد” التي تم اقتباسها إلى الشريط المرسوم وسيتم توزيعها في فرنسا بداية من 17 أكتوبر الحالي، وكان منتظرا أن يوقعها ضمن فعاليات مهرجان الشريط المرسوم في طبعتها الخامسة، التي اختتمت أمس بالعاصمة.
وقد نشط ياسمينة خضرا محاضرة، أمس الأول، برياض الفتح، توقف خلالها عند اقتباس أعماله إلى الشريط المرسوم، وقال إنه كان مأخوذا بهذا الفن منذ أن كان طفلا، مؤكدا على أهمية الشريط المرسوم كفن موجه للشباب، حيث قال خضرا إنه يساهم في جلب المزيد من القراء، لكنه في ذات الوقت قال إن بعض أعماله التي تم اقتباسها إلى هذا الفن، لم ترق له، لكنه يحترم وجهة نظر الفنانين. ودعا صاحب “الفضلاء” إلى الاهتمام أكثر بالشريط المرسوم وبالثقافة عموما، ومنحها المكانة التي تليق بها في البلاد.

مقالات ذات صلة
ممثل الجزائر في “نجوم العلوم” للشروق أونلاين : ابتكاري يعالج الأمراض الصامتة وكل ثقتي بدعم الجزائريين لي

ممثل الجزائر في “نجوم العلوم” للشروق أونلاين : ابتكاري يعالج الأمراض الصامتة وكل ثقتي بدعم الجزائريين لي

آخرهن إيرانية من خلف القضبان.. 19 امرأة فزن بجائزة نوبل للسلام

آخرهن إيرانية من خلف القضبان.. 19 امرأة فزن بجائزة نوبل للسلام

حوار مع الكاتب العراقي كه يلان محمد : رحلة لاستكشاف عالم النقد وغوص في الرواية العربية

حوار مع الكاتب العراقي كه يلان محمد : رحلة لاستكشاف عالم النقد وغوص في الرواية العربية

لحظة قصف مبنى سكني في غزة خلال بثّ مباشر لقناة الجزيرة (فيديو)

لحظة قصف مبنى سكني في غزة خلال بثّ مباشر لقناة الجزيرة (فيديو)

بالفيديو.. هكذا خططت وبدأت كتائب القسام “طوفان الأقصى”!

بالفيديو.. هكذا خططت وبدأت كتائب القسام “طوفان الأقصى”!

إيلون ماسك أمام المحكمة لهذا السبب

إيلون ماسك أمام المحكمة لهذا السبب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد