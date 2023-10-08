ياسمينة خضرا: سأغيب عن معرض الكتاب الدولي لأني تلقيت دعوة متأخرة

وقع أعماله بمهرجان الشريط المرسوم بالعاصمة

قال ياسمينة خضرا إنه لن يكون حاضرا في معرض الكتاب، الذي ينطلق في 26 من الشهر الجاري. وهذا، لكونه تلقى الدعوة متأخرا.

وقال خضرا في تصريحات إعلامية على هامش إطلاقه كتبه في مهرجان الشريط المرسوم بالعاصمة، إن أجندة زياراته مغلقة إلى غاية ماي 2024 وكان على إدارة الصالون توجيه الدعوة أبكر قبل هذا.

وكشف خضرا، في سياق متصل، أن الاقتراحات التي تلقاها بشأن تحويل كتابه “الله لا يسكن هفانا”، إلى فيلم سينمائي، لم يتم التوصل بشأنه إلى اتفاق نهائي.. وبرر خضرا تعثر المفاوضات بينه وبين المنتجين المحتملين للعمل بكونه يرغب في أن يكون هذا العمل يعبر فعلا عن حساسية شعب كوبا بعيدا عن الكليشيهات.

ولم يغفل ياسمينة خضرا امتعاضه من عدم وصول كتابه “فضل الليل على النهار” و”صفارات بغداد” التي تم اقتباسها إلى الشريط المرسوم وسيتم توزيعها في فرنسا بداية من 17 أكتوبر الحالي، وكان منتظرا أن يوقعها ضمن فعاليات مهرجان الشريط المرسوم في طبعتها الخامسة، التي اختتمت أمس بالعاصمة.

وقد نشط ياسمينة خضرا محاضرة، أمس الأول، برياض الفتح، توقف خلالها عند اقتباس أعماله إلى الشريط المرسوم، وقال إنه كان مأخوذا بهذا الفن منذ أن كان طفلا، مؤكدا على أهمية الشريط المرسوم كفن موجه للشباب، حيث قال خضرا إنه يساهم في جلب المزيد من القراء، لكنه في ذات الوقت قال إن بعض أعماله التي تم اقتباسها إلى هذا الفن، لم ترق له، لكنه يحترم وجهة نظر الفنانين. ودعا صاحب “الفضلاء” إلى الاهتمام أكثر بالشريط المرسوم وبالثقافة عموما، ومنحها المكانة التي تليق بها في البلاد.